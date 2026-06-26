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В парламенте Грузии произошла драка из-за резкой критики в адрес Кобахидзе

Депутат Шарашидзе раскритиковал премьера Грузии Ираклия Кобахидзе, спровоцировав драку в парламенте страны.

Источник: Комсомольская правда

Драка произошла в парламенте Грузии из-за резкой критики депутата партии «Гахария — За Грузию» Георгия Шарашидзе в адрес премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе. Инцидент попал в эфир грузинских телекомпаний.

Уточняется, что в ходе своего выступления Шарашидзе заявил, что нынешнего председателя правительства «не заслуживает даже “Грузинская мечта”. Депутат утверждает, что с его мнением согласны и некоторые представители правящей политической фракции.

После заявления Шарашидзе между ним и другими депутатами начался словесный конфликт, который перерос в драку.

Ранее KP.RU сообщал, что в парламенте Грузии произошла массовая драка в ходе рассмотрения законопроекта об иностранных агентах. В перепалке участвовали депутата парламентского большинства и оппозиционных партий страны.

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