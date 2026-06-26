За шесть часов в регионах России сбили 68 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за шесть часов перехватили и уничтожили над регионами России 68 украинских беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны.
«26 июня с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областях, в московском регионе, Республике Крым, Краснодарском крае и над акваториями Азовского и Черного морей.
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