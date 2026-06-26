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Трамп заявил об атаке иранских дронов на суда в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран атакует суда в Ормузском проливе. По его словам, силы Исламской Республики запустили как минимум четыре беспилотных летательных аппарата за последний час, что является нарушением перемирия.

Источник: Life.ru

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что подписал с Тегераном меморандум о взаимопонимании, заявив, что считает Америку великой и гордится итогами войны с Ираном, после которой, по его словам, Тегеран уже не сможет заполучить ядерное оружие.

Ранее сообщалось, что Тегеран прорабатывает план совместного контроля над Ормузским проливом с другими странами и распределения доходов от сборов за проход судов, причём иранские чиновники оценивают потенциальные поступления от обеспечения безопасности и охраны окружающей среды до 40 миллиардов долларов в год. Для реализации этой идеи Иран ведёт переговоры с соседними странами Персидского залива, а также пытается заручиться поддержкой Китая, заявляя, что управление проливом «никогда уже не будет прежним».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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