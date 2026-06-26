Трамп заявил об атаке иранских дронов на суда в Ормузском проливе

Ранее сообщалось, что Тегеран прорабатывает план совместного контроля над Ормузским проливом с другими странами и распределения доходов от сборов за проход судов, причём иранские чиновники оценивают потенциальные поступления от обеспечения безопасности и охраны окружающей среды до 40 миллиардов долларов в год. Для реализации этой идеи Иран ведёт переговоры с соседними странами Персидского залива, а также пытается заручиться поддержкой Китая, заявляя, что управление проливом «никогда уже не будет прежним».