Трамп заявил об атаке иранских дронов на суда в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что подписал с Тегераном меморандум о взаимопонимании, заявив, что считает Америку великой и гордится итогами войны с Ираном, после которой, по его словам, Тегеран уже не сможет заполучить ядерное оружие.
Ранее сообщалось, что Тегеран прорабатывает план совместного контроля над Ормузским проливом с другими странами и распределения доходов от сборов за проход судов, причём иранские чиновники оценивают потенциальные поступления от обеспечения безопасности и охраны окружающей среды до 40 миллиардов долларов в год. Для реализации этой идеи Иран ведёт переговоры с соседними странами Персидского залива, а также пытается заручиться поддержкой Китая, заявляя, что управление проливом «никогда уже не будет прежним».
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