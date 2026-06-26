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Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 920 человек

Число жертв землетрясений в Венесуэле выросло до 920 человек. Об этом сообщил спикер парламента Хорхе Родригес, передает CNN. Среди пострадавших есть трое россиян, которые получили травмы легкой и средней тяжести. Разбор завалов еще идет, спасатели все чаще находят тела погибших. Власти ожидают, что число жертв продолжит расти.

Число жертв землетрясений в Венесуэле выросло до 920 человек. Об этом сообщил спикер парламента Хорхе Родригес, передает CNN. Среди пострадавших есть трое россиян, которые получили травмы легкой и средней тяжести. Разбор завалов еще идет, спасатели все чаще находят тела погибших. Власти ожидают, что число жертв продолжит расти.

Эпицентры землетрясений находились в 16 км от города Морон и в 24 км от Сан-Фелипе. Их магнитуда составила 7,2 и 7,5. Сильнее всего пострадал прибрежный город Ла-Гуайра недалеко от Каракаса, где как минимум 100 зданий были разрушены до основания. Кроме того, разрушения есть в самом Каракасе, а также штатах Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара и Яракуй.

Наиболее пострадавший штат Ла-Гуайра передан под контроль военных. В стране введено чрезвычайное положение. Венесуэла принимает помощь от международных организаций и других стран, включая те, с которыми у нее ранее были напряженные отношения.

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