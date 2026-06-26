Ил-76 с освобождёнными российскими бойцами приземлился в Подмосковье

В аэропорту бойцов встречают представители командования и медицинские службы.
Напомним, 26 июня Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными — на этот раз по формуле «160 на 160». Это стало возможным благодаря посредничеству ОАЭ. Позже появилось видео с нашими соотечественниками.
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