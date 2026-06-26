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В США назвали попытки Украины бить БПЛА по России игрой с огнем

Миршаймер назвал попытки Киева атаковать дронами территорию РФ игрой с огнем.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер назвал игрой с огнем попытки киевского режима бить беспилотниками по территории России.

По его словам, на Западе трубят о разрушительных последствиях атак украинских беспилотников по территории РФ.

«Мне кажется, что это лишь подталкивает украинцев и западных лидеров к тому, чтобы наращивать атаки по матушке-России. А мы с вами говорим, что это игра с огнем, но, похоже, не так много людей согласны с нами», — сказал Миршаймер в интервью аналитику Дэниелу Дэвису.

Массированная атака украинских БПЛА на российские регионы произошла в ночь на 18 июня, а 21 июня ВСУ с помощью беспилотников атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что противник расширяет использование БПЛА, чтобы расколоть российское общество, но серьезных проблем стране он создать не сможет, и Москва будет наращивать удары по инфраструктуре противника, чтобы отбить желание нападать на гражданские объекты.

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