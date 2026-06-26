В США назвали попытки Украины бить БПЛА по России игрой с огнем

«Мне кажется, что это лишь подталкивает украинцев и западных лидеров к тому, чтобы наращивать атаки по матушке-России. А мы с вами говорим, что это игра с огнем, но, похоже, не так много людей согласны с нами», — сказал Миршаймер в интервью аналитику Дэниелу Дэвису.