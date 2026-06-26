Мощный ответ флота: подлодки и авиация встали на защиту российских судов

Российский Военно-морской флот задействует корабли, подлодки и морскую авиацию для сопровождения судов, чтобы предотвратить нападения на море. Об этом сообщает Главное командование ВМФ по итогам выступления начальника Главного штаба Владимира Касатонова.
По его словам, флот выполняет задачи, напрямую связанные с экономическими интересами страны. Военные силы проводят торговые суда через опасные районы, где сохраняется угроза со стороны пиратских группировок. Для усиления охраны задействованы подводные лодки и авиационные подразделения, оснащенные противолодочными системами.
Касатонов сделал заявление на церемонии награждения коллектива АО «Концерн “Океанприбор”» в Петербурге. Он подчеркнул, что пиратские нападения остаются актуальной угрозой, а флот обеспечивает безопасность маршрутов, по которым идет значительная часть грузов.
Ранее, 18 марта, помощник президента и глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что в числе мер по защите судоходства рассматривается конвоирование торгового флота кораблями ВМФ, установка на судах специальных защитных средств и возможность запроса сопровождения мобильными огневыми группами.
Дополнительно на форуме отметили, что усиление охраны морских перевозок связано с ростом числа инцидентов в международных водах, что требует от России расширения присутствия и более плотного контроля за безопасностью судов на ключевых маршрутах.
Читайте также: Жесткий поворот: Минюст допустил ограничения для уехавших наследников.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.