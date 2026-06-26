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Трамп пригрозил Европе пошлинами в 100% из-за налога на цифровые услуги

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на все европейские товары, если страны ЕС введут налог на цифровые услуги для американских компаний. С таким заявлением он выступил в собственной соцсети Truth Social.

По словам Трампа, многие европейские государства уже обсуждают такой налог и близки к его принятию. Он предупредил, что любая страна, вводящая этот сбор, немедленно столкнётся с ответными мерами.

«Данные пошлины заменят торговые сделки с этими странами, независимо от того, вступили ли уже в силу такие договорённости, подписаны ли они», — написал американский лидер.

Трамп добавил, что пошлины будут введены сразу, как только ЕС приступит к взиманию налога. Он не уточнил сроки возможных ограничений.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Франции началом новой торговой войны, пообещав ввести 100-процентные пошлины на вина и шампанское, если Париж не откажется от цифрового налога, нацеленного на американские технологические компании. Он заявил, что уже предупредил Эмманюэля Макрона о разрушительных тарифах.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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