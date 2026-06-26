«Южная» группировка войск освободила 763 здания в Константиновке

Потери противника за неделю составили более 560 военнослужащих убитыми и ранеными, а также свыше 130 единиц различного вооружения и военной техники. В целом же в зоне ответственности «Южной» группировки ВСУ потеряли более 1280 военных, 19 боевых бронированных машин, 139 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии.