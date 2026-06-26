За минувшую неделю подразделения «Южной» группировки войск значительно улучшили тактическое положение, продвинувшись в глубину обороны противника. В ходе активных штурмовых действий в Константиновке окружены и уничтожаются украинские формирования, а общие потери ВСУ в зоне ответственности группировки превысили 1280 военнослужащих.
С 20 по 26 июня российские войска вели интенсивные боевые действия сразу на нескольких участках ответственности «Южной» группировки. Ударами артиллерии и авиации нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны.
Особого внимания заслуживает ситуация в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики. На протяжении всей недели штурмовые группы «Южной» группировки вели бои по зачистке юго-западной части города, где было блокировано окруженное подразделение противника. В результате успешных действий освобождено 763 здания, которые ранее использовались украинскими боевиками как опорные пункты и огневые позиции.
Потери противника за неделю составили более 560 военнослужащих убитыми и ранеными, а также свыше 130 единиц различного вооружения и военной техники. В целом же в зоне ответственности «Южной» группировки ВСУ потеряли более 1280 военных, 19 боевых бронированных машин, 139 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии.
«Южная» группировка войск действует на донецком направлении, её задача — взлом эшелонированной обороны ВСУ и освобождение населенных пунктов ДНР. Константиновка остается одним из ключевых узлов обороны противника, прикрывающим тыловые коммуникации украинской группировки. Уничтожение окруженных подразделений в юго-западной части города осложняет снабжение и переброску резервов ВСУ на смежных участках фронта. Потери противника в технике, включая артиллерию, подтверждаются объективным контролем с воздуха.