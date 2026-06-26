Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 920 человек

По некоторым данным, пострадали трое граждан России, получивших травмы лёгкой и средней степени. Спасатели всё чаще обнаруживают тела погибших в ходе разбора завалов; число жертв все время растет.
Эпицентры подземных толчков располагались в 16 км от города Морон и в 24 км от Сан-Фелипе. Магнитуда составила 7,2 и 7,5, соответственно. Наибольший ущерб зафиксирован в прибрежном городе Ла-Гуайра неподалёку от Каракаса, где не менее 100 зданий были полностью разрушены. Разрушения также отмечены в самом Каракасе, а также в штатах Миранда, Карабобо, Арагуа, Лара и Яракуй.
Сильнее всего пострадавший штат Ла-Гуайра переведён под управление военных. В стране введён режим ЧП.