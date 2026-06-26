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Экономист Саркисян: Экономику Армении может ждать крах из-за потери рынка РФ

Экономист Саркисян заявил, что Армения может столкнуться с ростом безработицы из-за краха в сфере экономики после потери российского рынка.

Источник: Комсомольская правда

Экономика Армении может столкнуться с крахом из-за потери российского рынка. Такое мнение выразил экономист Наири Саркисян, комментируя проблемы, возникшие с поставками армянской сельскохозяйственной продукции в Россию.

«Если не дай Бог это затянется, мы станем свидетелями краха экономики. Мы увидим, как рушится сельское хозяйство», — заявил он в беседе с журналистами.

По словам Саркисяна, за этим последует коллапс в индустрии сельхозпереработки. Также проблемы затронут взаимосвязанные компании-поставщики, что в конечном итоге приведет к краху всей экономики. На фоне этого, считает экономист, страна столкнется с ростом безработицы и массовым снижением зарплат.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин высказался о перспективах армянского агроэкспорта в случае интеграции Еревана в ЕС. По словам главы государства, для Армении окажутся недоступны и соглашения о свободной торговле в рамках ЕАЭС.