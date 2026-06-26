Экономист Саркисян: Экономику Армении может ждать крах из-за потери рынка РФ

По словам Саркисяна, за этим последует коллапс в индустрии сельхозпереработки. Также проблемы затронут взаимосвязанные компании-поставщики, что в конечном итоге приведет к краху всей экономики. На фоне этого, считает экономист, страна столкнется с ростом безработицы и массовым снижением зарплат.