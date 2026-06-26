Володина оценила идею снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

«Повторюсь, не сажать никого не надо. Что это за какое-то странное желание у всех этих наших руководителей силовых ведомств всех посадить? Я совершенно его не разделяю. Я считаю, что это беда, настоящая беда. Никого тюрьма лучше не сделала. Если мы будем сажать подростков, мы на выходе получим маньяков», — заключила правозащитница.