Володина оценила идею снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

Дети в 12 лет не способны в полной мере оценивать последствия своих поступков, поэтому ответственность за них должны нести родители, заявила РБК президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина.
Так она прокомментировала предложение председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина снизить возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет.
"Думаю, что это опечатка или ошибка средств массовой информации. Трудно представить, чтобы Александр Иванович мог предложить такое. В это не верится.
В любом случае очень надеюсь, что подобная инициатива не найдет сторонников", — сказала Володина.
По ее словам, даже 16- и 18-летние люди не всегда в полной мере могут правильно оценивать происходящее, поэтому «во всем, что касается несовершеннолетних, мы должны винить взрослых, то есть себя».
Инициативу раскритиковала и член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ), правозащитница Ева Меркачева. В эфире Радио РБК она заявила, что подобные меры лишь создадут еще больше напряжения, но «не приведут ни к чему хорошему».
Правозащитница высказала предположение, что таким способом взрослые пытаются снять с себя ответственность и переложить существующие в обществе проблемы на детей. Она пояснила, что в таком возрасте лобные доли мозга у некоторых детей еще не сформированы настолько, чтобы ребенок мог в полной мере осознавать происходящее.
Меркачева отметила положительную динамику в снижении подростковой преступности за последние десять лет и заявила, что в случае роста преступности необходимо усиливать профилактику среди несовершеннолетних и работать с их родителями.
«Повторюсь, не сажать никого не надо. Что это за какое-то странное желание у всех этих наших руководителей силовых ведомств всех посадить? Я совершенно его не разделяю. Я считаю, что это беда, настоящая беда. Никого тюрьма лучше не сделала. Если мы будем сажать подростков, мы на выходе получим маньяков», — заключила правозащитница.
Уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, а по некоторым тяжким статьям — с 14. Осенью прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о снижении возраста уголовного наказания за диверсионные преступления с 16 до 14 лет.