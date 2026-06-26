Трамп назвал коммунизм главной угрозой для США за 250 лет

Он раскритиковал оппонентов из Демократической партии. По его мнению, они не борются со сторонниками коммунизма в своих рядах. Президент считает, что через два-три года при коммунизме все в стране рушится. Люди начинают жить в нищете, у них нет еды, жилья и армии. Он также утверждает, что сторонники коммунизма убивают противников и называют это важным элементом своей идеологии. Господин Трамп также выразил мнение, что сейчас коммунизм представляет самую серьезную угрозу для США и христианской религии за всю 250-летнюю историю страны.