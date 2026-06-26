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В парламенте Грузии произошла драка после выступления депутата от оппозиции

В парламенте Грузии произошла потасовка между депутатами после резкого выступления оппозиционера Георгия Шарашидзе. Парламентарий из партии «Гахария» жёстко раскритиковал премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

Источник: Life.ru

В парламенте Грузии произошла драка после выступления депутата от оппозиции. Видео © X / Ars7513.

Трансляцию заседания вели местные телекомпании. Шарашидзе заявил, что глава правительства не заслуживает даже поддержки правящей «Грузинской мечты», и предположил, что с его оценкой согласны и некоторые представители этой партии.

Слова оппозиционера вызвали бурную реакцию в зале. Словесная перепалка между депутатами быстро переросла в драку. Инцидент произошёл в пятницу во время ежегодного отчёта Кобахидзе перед парламентом.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране полностью искоренена коррупция на высшем уровне власти, а правительство отказалось от неправильных практик, включая продажу госимущества, и провело реформы в госсекторе. Он также выразил уверенность, что к 2029 году бедность в Грузии полностью исчезнет, отметив, что с 2020 года её уровень сократился с 21,3% до 7,1%.

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