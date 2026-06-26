В парламенте Грузии произошла драка после выступления депутата от оппозиции

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране полностью искоренена коррупция на высшем уровне власти, а правительство отказалось от неправильных практик, включая продажу госимущества, и провело реформы в госсекторе. Он также выразил уверенность, что к 2029 году бедность в Грузии полностью исчезнет, отметив, что с 2020 года её уровень сократился с 21,3% до 7,1%.