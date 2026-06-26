Путин поручил проработать использование произведений без согласия наследников

Ранее худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков предложил запретить уехавшим из России наследникам классиков распоряжаться их произведениями, приравняв их к объектам культурного наследия. Он привёл примеры отказов театру: наследник Александра Володина из США не даёт разрешения на постановку, а из-за наследника Александра Галича возникли проблемы с выплатами за спектакль.