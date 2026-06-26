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Путин поручил проработать использование произведений без согласия наследников

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству и Минюсту проработать возможность использования произведений выдающихся отечественных авторов без согласия наследников в случаях необоснованного отказа или злоупотреблений со стороны правообладателей. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Источник: Life.ru

В документе уточняется, что речь идёт о предоставлении организациям культуры права использовать такие произведения, если наследники препятствуют этому без должных оснований.

«Рассмотреть вопрос о разработке нормативных правовых актов, направленных на предоставление организацией культуры права использования произведений, созданных выдающимися отечественными авторами, в случаях необоснованного отказа правообладателей в предоставлении такого права или иных злоупотреблений», — указано в перечне.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 10 декабря.

Ранее худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков предложил запретить уехавшим из России наследникам классиков распоряжаться их произведениями, приравняв их к объектам культурного наследия. Он привёл примеры отказов театру: наследник Александра Володина из США не даёт разрешения на постановку, а из-за наследника Александра Галича возникли проблемы с выплатами за спектакль.

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