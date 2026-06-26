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Глава МИД Польши заявил, что не вернет украинский орден

Сикорский заявил, что не вернет украинский орден.

Источник: AP 2024

ВАРШАВА, 26 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не вернет украинский орден на фоне скандала с героизацией нацистов Киевом.

В четверг с заявлением об отказе от украинского ордена князя Ярослава Мудрого выступил лидер польской оппозиции, председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. В пятницу с аналогичными заявлениями выступили сразу три оппозиционных политика.

Сикорский награжден двумя украинскими орденами — «За заслуги» I степени и Орденом князя Ярослава Мудрого III степени.

«Я не собираюсь возвращать орден. В европейской культуре ордена отбирают за совершение преступлений. Здесь мы имели дело с разногласиями по очень важным историческим вопросам», — сказал Сикорский в эфире телеканала TVN.

В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.

После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши — ордена Белого Орла — за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков.

* запрещенные в РФ экстремистские организации.

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