Турция заявила о готовности вновь организовать переговоры делегаций РФ и Украины

Напомним, что впервые Турция стала площадкой для переговоров России и Украины в марте 2022 года — этот формат известен как стамбульские договорённости. В следующий раз прямые контакты Москвы и Киева на турецкой территории возобновились в 2025 году. Президент России Владимир Путин на недавнем совещании с членами правительства заявил, что РФ сохраняет готовность к мирным переговорам с Украиной и считает их основой именно стамбульские договорённости 2022 года, которые украинская делегация тогда парафировала.