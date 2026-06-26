Турция заявила о готовности вновь организовать переговоры делегаций РФ и Украины

Дипломат констатировал, что на данный момент наблюдается стагнация дипломатического процесса, а стороны сосредоточены на достижении военных успехов. Турецкий министр выразил готовность вновь собрать российскую и украинскую делегации за столом переговоров в своей стране.
По его словам, дипломатический трек необходимо возобновить как можно скорее, и он уже довёл эту позицию до обеих сторон. Конфликт, подчеркнул Фидан, должен завершиться путём диалога и на основе международного права.
Напомним, что впервые Турция стала площадкой для переговоров России и Украины в марте 2022 года — этот формат известен как стамбульские договорённости. В следующий раз прямые контакты Москвы и Киева на турецкой территории возобновились в 2025 году. Президент России Владимир Путин на недавнем совещании с членами правительства заявил, что РФ сохраняет готовность к мирным переговорам с Украиной и считает их основой именно стамбульские договорённости 2022 года, которые украинская делегация тогда парафировала.
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