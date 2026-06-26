Израиль и Ливан подписали соглашение об урегулировании конфликта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военнослужащие будут выведены из двух районов на юге Ливана — к северу и югу от реки Литани. При этом Израиль продолжит удерживать «желтую линию» на юге Ливана, пока «Хезболла» не будет разоружена, сообщает Axios со ссылкой на израильский источник.