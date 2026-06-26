Буркина-Фасо разорвала отношения с Францией

«Столкнувшись с империалистическими устремлениями к господству над нашей страной и порабощению нашего народа, мы сделали выбор в пользу ответственности и суверенитета. Правительство подчеркивает, что это решение ни в коей мере не ставит под сомнение исторические, человеческие, культурные и социальные связи, объединяющие народы Буркина-Фасо и Франции», — говорится в коммюнике.