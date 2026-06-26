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Буркина-Фасо разорвала отношения с Францией

Буркина-Фасо разрывает дипломатические отношения с Францией, сообщает Burkina24 со ссылкой на сообщении правительства африканского государства.

Источник: РБК

Буркина-Фасо разрывает дипломатические отношения с Францией, сообщает Burkina24 со ссылкой на сообщении правительства африканского государства.

Решение приняли в результате «тщательной оценки» двусторонних отношений, поскольку условия для взаимного уважения и национального суверенитета больше не соблюдаются, сказано в заявлении главы правительства Пингдвенде Жильбера Уэдраого. Он выразил осуждение «неустанной активности» Франции, направленной против национальных интересов Буркина-Фасо и ее «неоколониальных амбиций».

«Столкнувшись с империалистическими устремлениями к господству над нашей страной и порабощению нашего народа, мы сделали выбор в пользу ответственности и суверенитета. Правительство подчеркивает, что это решение ни в коей мере не ставит под сомнение исторические, человеческие, культурные и социальные связи, объединяющие народы Буркина-Фасо и Франции», — говорится в коммюнике.

В Буркина-Фасо в 2022 году произошло два переворота. Лидер страны Ибрагим Траоре носит титул «президент переходного периода». В январе 2022 года он помог прийти к власти военным Патриотического движения за защиту и восстановление, свергшим избранного президента Рока Каборе, а в сентябре Траоре принял участие во втором перевороте, по итогам которого стал управлять страной.

Материал дополняется.

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