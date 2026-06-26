Трамп рассказал, почему не станет величайшим коммунистом в истории

«Я думаю, что стал бы величайшим коммунистом в истории… Дамы и господа, с этого момента вам больше не нужно платить за жилье… Все получают бесплатную еду, с этого момента все бесплатно… Проблема в том, что через два-три года страна превратится в зону бедствия. Страна потерпит крах. Они всегда терпят крах», — сказал Трамп, выступая на политической конференции коалиции «Вера и свобода».