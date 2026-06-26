Трамп рассказал, почему не станет величайшим коммунистом в истории

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы легко стать «величайшим коммунистом» в истории, пообещав гражданам бесплатное жилье и еду, однако подчеркнул, что подобная политика всегда приводит к тотальному краху государства и нищете.
«Я думаю, что стал бы величайшим коммунистом в истории… Дамы и господа, с этого момента вам больше не нужно платить за жилье… Все получают бесплатную еду, с этого момента все бесплатно… Проблема в том, что через два-три года страна превратится в зону бедствия. Страна потерпит крах. Они всегда терпят крах», — сказал Трамп, выступая на политической конференции коалиции «Вера и свобода».
При этом Трамп обвинил своих политических оппонентов в неспособности противостоять левым идеям в США. По его словам, левые политики легко набирают сторонников, поскольку раздают заведомо невыполнимые обещания, в то время как представители Демократической партии попросту не дают им отпор.