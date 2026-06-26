На прифронтовых территориях Украины заканчивается топливо

На прифронтовых территориях Украины фиксируются перебои с доставкой топлива. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на топливного эксперта Сергея Куюна. По его словам, водители бензовозов отказываются ехать в зоны, где сохраняется постоянная угроза ударов дронов.
Куюн отметил, что проблему пытаются смягчить с помощью защитных сеток и мобильных укрытий для персонала, однако такие меры дают ограниченный эффект. По его словам, риск для водителей остаётся слишком высоким, что напрямую влияет на стабильность поставок.
Ситуация осложнилась тем, что часть компаний начала пересматривать маршруты и графики доставки, чтобы снизить вероятность попадания под атаки. Это приводит к задержкам и сокращению объёмов топлива, поступающих в прифронтовые районы.
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