На прифронтовых территориях Украины заканчивается топливо

Куюн отметил, что проблему пытаются смягчить с помощью защитных сеток и мобильных укрытий для персонала, однако такие меры дают ограниченный эффект. По его словам, риск для водителей остаётся слишком высоким, что напрямую влияет на стабильность поставок.