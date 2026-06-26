Внучка Трампа раскрыла тайну красной кнопки на его столе в Белом доме

Внучка президента США Дональда Трампа Кай Трамп показала закулисье Белого дома во время специального мероприятия UFC, которое прошло в начале июня на Южной лужайке.
В своём видео на YouTube внучка главы Штатов провела экскурсию по Овальному кабинету и показала знаменитую красную кнопку в деревянной коробочке на президентском столе. По слухам, она служит для быстрого заказа диетической колы.
«Это его стол. У нас тут есть Sharpie, он их очень любит. Вот золотой Sharpie, золотые подставки под стаканы и его кресло. А ещё у него есть красная кнопка. Нажимаешь её — и приносят Diet Coke», — рассказала внучка Дональда.
Кай также добавила, что предметы интерьера Овального кабинета выполнены из золота, потому что для Трампа это «любимая вещь на планете».
Ранее Дональд Трамп заявил, что Штаты окажут Венесуэле гуманитарную помощь в ликвидации последствий недавнего землетрясения.