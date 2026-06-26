Внучка Трампа раскрыла тайну красной кнопки на его столе в Белом доме

«Это его стол. У нас тут есть Sharpie, он их очень любит. Вот золотой Sharpie, золотые подставки под стаканы и его кресло. А ещё у него есть красная кнопка. Нажимаешь её — и приносят Diet Coke», — рассказала внучка Дональда.