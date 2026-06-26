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Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией

Власти Буркина-Фасо объявили о разрыве дипломатических отношений с Францией. Это следует из заявления правительства африканской страны. Министр коммуникаций Буркина-Фасо Гилберт Уэдраого обвинил Францию в нарушении принципов уважения и невмешательства.

Власти Буркина-Фасо объявили о разрыве дипломатических отношений с Францией. Это следует из заявления правительства африканской страны. Министр коммуникаций Буркина-Фасо Гилберт Уэдраого обвинил Францию в нарушении принципов уважения и невмешательства.

«Более не соблюдаются условия, необходимые для продвижения отношений, основанных на взаимном уважении, доверии и принципе невмешательства во внутренние дела и национальный суверенитет», — указано в заявлении Буркина-Фасо (цитата по Burkina 24).

Франция и Буркина-Фасо установили дипотношения в 1960 году. Ранее африканская сторона была частью французской колонии под названием Французская Верхняя Вольта.