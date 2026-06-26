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В Севастополе возобновят продажу бензина по QR-кодам

В субботу, 27 июня в Севастополе возобновится продажа автомобильного топлива на автозаправках по QR-кодам.

Источник: РБК

В субботу, 27 июня в Севастополе возобновится продажа автомобильного топлива на автозаправках по QR-кодам. Об этом губернатор Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале.

«Завтра мы вновь возобновим продажу топлива на АЗС по QR-кодам», — написал глава города.

Он уточнил, что ограничение максимальной заправки — 20 литров на одну машину — продолжает действовать.

Выдача QR-кодов начнется в 22:36 в пятницу, 26 июня.

Материал дополняется.

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