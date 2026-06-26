СМИ: Стармер объявит о дополнительных расходах на оборону

Ранее сообщалось, что Стармер был готов выделить на эти цели не более 13,5 млрд. Указанный объем финансирования счел недостаточным министр обороны Джон Хили, который подал в отставку в середине июня. Вслед за ним свои посты покинули его заместитель и два помощника. По данным издания, Хили требовал 18 млрд фунтов.
Согласно публикации, новый план предполагает рост инвестиций в беспилотные летательные аппараты и иные автономные системы, в том числе беспилотные наземные платформы для снабжения передовых подразделений британской армии и эвакуации раненых с поля боя.
Financial Times характеризует готовность увеличить оборонные вложения как попытку Стармера укрепить свое наследие на посту премьер-министра. Ранее он объявил о намерении оставить занимаемую должность.