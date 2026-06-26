В Крыму рассказали, как повлияет режим ЧС на жизнь граждан

Объявленный в Крыму режим чрезвычайной ситуации не подразумевает введения комендантского часа, эвакуации или изъятия у граждан имущества, сообщила «ИС Вести» помощник главы республики Ольга Курлаева.
«Режим чрезвычайного ситуации не включает ни комендантского часа, ни эвакуации, ни отъема у граждан недвижимости, как сейчас говорят, нет продажи спичек по две коробки в руки», — сказала она.
По словам Курлаевой, режим упрощает работу властей и позволяет оперативно выделять финансирование, закупать необходимое оборудование и другие материалы для ликвидации последствий, минуя часть бюрократических процедур.
«Этот режим ЧС никак не отразится на обычных гражданах. Совершенно никак», — сказала помощница главы республики.
Режим ЧС ввели днем 26 июня в Крыму и Севастополе. По словам губернатора Крыма Сергея Аксенов, это необходимо для решения «вопросов экономического характера».
Он также пояснил, что режим ЧС не означает каких-либо ограничений для граждан, не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа.
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