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Сикорский заявил, что не собирается отказываться от украинского ордена

Глава МИД Польши объяснил решение тем, что «в европейской культуре ордены отбираются за совершение преступлений».

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Глава МИД Польши Радослав Сикорский не собирается отказываться от полученного от Украины ордена.

«Я не собираюсь отказываться от ордена», — заявил Сикорский в эфире телеканала TVN24. Польский политик объяснил свое решение тем, что «в европейской культуре ордены отбираются за совершение преступлений». В случае с польско-украинским историческим спором лишение либо отказ от орденов, отметил Сикорский, выглядит как «форма оскорбления».

По имеющимся данным, Сикорский был награжден украинским орденом Ярослава Мудрого II и III степени, а также орденом «За заслуги» I степени.

Ранее лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский, другие политики этой партии, а также вице-спикер польского Сената (верхней палаты парламента) Михал Каминьский приняли решение вернуть Украине награды в знак протеста против прославления УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) украинскими властями.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о своем решении лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла. Это стало реакцией на присуждение Зеленским одному из подразделений ВСУ имени «героев УПА». В свою очередь бывшие президенты Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от врученных им орденов Белого орла.

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