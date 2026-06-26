Сикорский заявил, что не собирается отказываться от украинского ордена

«Я не собираюсь отказываться от ордена», — заявил Сикорский в эфире телеканала TVN24. Польский политик объяснил свое решение тем, что «в европейской культуре ордены отбираются за совершение преступлений». В случае с польско-украинским историческим спором лишение либо отказ от орденов, отметил Сикорский, выглядит как «форма оскорбления».