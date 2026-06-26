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«Пул первого»: Лукашенко и Путин общаются уже 4,5 часа

Формат общения президентов Белоруссии и России закрытый, тет-а-тет, утверждает Telegram-канал.

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин продолжают общение в закрытом формате. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

«Президенты в эти минуты продолжают общаться», — говорится в сообщении, опубликованном в 22:26. Отмечается, что фото- и видеосъемка не предусмотрены, «формат закрытый, тет-а-тет».

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