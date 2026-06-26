В Польше предложили назвать аэропорт «Имени жертв УПА*»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что аэропорту Жешува следовало бы присвоить название «Имени жертв УПА*» (организация, признанная экстремистской и запрещённой в РФ). Об этом он сказал в эфире телеканала TVN, комментируя недавние решения украинских властей.
Сикорский отметил, что если бы президент Кароль Навроцкий обратился к нему за советом, он предложил бы назвать аэропорт именно таким образом. Через этот транспортный узел проходит более 90% западной военной помощи, направляемой на Украину.
Заявление прозвучало из-за действий Киева, связанных с героизацией деятелей УПА*. В мае Владимир Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из руководителей Андрея Мельника, а также его супруги в Киевской области. Кроме того, украинский центр специальных операций «Север» получил наименование «Имени героев УПА*». СМИ Украины также сообщали о возможном перезахоронении других представителей организации.
После этих шагов президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла. Вслед за этим ряд украинских политиков отказались от польских наград.
Польские комментаторы отмечают, что заявление Сикорского отражает растущее раздражение в Варшаве из‑за украинской политики памяти, которая остаётся одним из самых чувствительных вопросов в отношениях двух стран.
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* Организация, признанная экстремистской и запрещённой в России.