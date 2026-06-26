Додон: политики Украины и Молдавии пытаются оправдать преступления нацистов

«Мы внимательно следим за недавними историческими спорами между Варшавой и Киевом, в частности за опасениями по поводу публичной героизации фигур, причастных к преступлениям против мирного населения во время Второй мировой войны. К сожалению, мы наблюдаем схожие тенденции и в Республике Молдова. Отдельные политические игроки пытаются представить в положительном свете некоторые фигуры нацистской эпохи, включая Иона Антонеску, обвиняемого в преступлениях против человечности. Это вызывает беспокойство у многих граждан», — отметил лидер социалистов в выступлении, размещенном в его Telegram-канале.