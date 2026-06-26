Додон: политики Украины и Молдавии пытаются оправдать преступления нацистов

КИШИНЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Граждане Украины и Молдавии обеспокоены попытками своих политиков оправдать преступления нацистов в годы Второй мировой войны. Об этом заявил на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
«Мы внимательно следим за недавними историческими спорами между Варшавой и Киевом, в частности за опасениями по поводу публичной героизации фигур, причастных к преступлениям против мирного населения во время Второй мировой войны. К сожалению, мы наблюдаем схожие тенденции и в Республике Молдова. Отдельные политические игроки пытаются представить в положительном свете некоторые фигуры нацистской эпохи, включая Иона Антонеску, обвиняемого в преступлениях против человечности. Это вызывает беспокойство у многих граждан», — отметил лидер социалистов в выступлении, размещенном в его Telegram-канале.
По словам бывшего президента республики, после пяти лет правления Партии действия и солидарности «многие люди чувствуют, что публичный дискурс в Молдове становится все более разделенным и пронизанным враждебностью». «На мой взгляд, любая политическая сила, пропагандирующая ненависть, дискриминацию, дегуманизацию или страх, не может по-настоящему представлять европейские ценности», — отметил Додон. Он призвал европейских лидеров и институты не игнорировать признаки экстремизма, нетерпимости или неофашистской риторики.
После прихода к власти президента Майи Санду и Партии действия и солидарности в Молдавии началась политика пересмотра истории. На государственном уровне пытаются всячески умалить подвиг советских воинов в победе над фашизмом: власти отменили празднование Дня Победы, была запрещена георгиевская лента, стали появляться памятники воевавшим на стороне фашистской Германии румынским солдатам, в учебниках истории пытаются оправдать союзника Гитлера — румынского диктатора Антонеску. Общественность выразила возмущение этим, а еврейская община потребовала от властей изъять учебники, искажающие факты о преступлениях нацистов.
По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 получили звание Героя Советского Союза. Война затронула в стране почти каждую семью, поэтому почтить память павших в День Победы на мемориалы приходят сотни тысяч людей.