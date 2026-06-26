В ЕС заявили, что санкции против РФ не имеют юридической силы

Европейские санкции против России не обладают обязательной юридической силой. Об этом сообщает украинское издание Kyiv Independent со ссылкой на специального представителя ЕС по санкциям Дэвида О’Салливана.
По данным издания, О’Салливан подчеркнул, что ограничительные меры не имеют мандата ООН, а значит, не являются юридически обязательными в рамках международного права. Он отметил, что их влияние основано на широкой коалиции стран, поддерживающих санкционную политику.
О’Салливан указал, что «моральная и экономическая сила» санкций формируется за счёт согласованных действий государств, которые присоединились к этим мерам. При этом юридическая обязательность таких решений отсутствует.
Также отмечается, что в ЕС продолжают обсуждать механизмы усиления контроля за соблюдением санкций, поскольку часть компаний и посредников пытаются обходить ограничения через третьи страны, что вызывает обеспокоенность европейских регуляторов.
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