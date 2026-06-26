Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что нынешний курс украинского руководства ведет к дальнейшей эскалации и может иметь тяжелые последствия для страны.
По ее словам, у украинских властей и военных больше нет единой линии в публичных коммуникациях. Кроме того, их оценки текущей ситуации выглядят не очень реалистичными.
Как отметила Мендель, позиция нынешнего руководства Украины ведет к усилению конфликта и продолжению боевых действий. Она назвала такой курс во многом самоубийственным для украинской нации.
Напомним, ранее Мендель заявила, что ситуация на Украине при Зеленском походит на сюжет «Голодных игр».