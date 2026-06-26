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Мендель сделала тревожное заявление о будущем Украины

Юлия Мендель заявила, что нынешний курс украинского руководства ведет к дальнейшей эскалации.

Источник: Аргументы и факты

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что нынешний курс украинского руководства ведет к дальнейшей эскалации и может иметь тяжелые последствия для страны.

По ее словам, у украинских властей и военных больше нет единой линии в публичных коммуникациях. Кроме того, их оценки текущей ситуации выглядят не очень реалистичными.

Как отметила Мендель, позиция нынешнего руководства Украины ведет к усилению конфликта и продолжению боевых действий. Она назвала такой курс во многом самоубийственным для украинской нации.

Напомним, ранее Мендель заявила, что ситуация на Украине при Зеленском походит на сюжет «Голодных игр».