Израиль останется в зоне безопасности на юге Ливана, заявил Нетаньяху

«Самое главное — это то, что прежде всего Израиль остается в зоне безопасности на юге Ливана. Это великое достижение, и мы будем поддерживать его, пока “Хезболлах” не разоружится, пока существует угроза Государству Израиль», — заявил премьер Израиля в видеообращении.