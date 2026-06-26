Израиль останется в зоне безопасности на юге Ливана, заявил Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июн — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) останется в зоне безопасности на юге Ливана в соответствии с рамочным соглашением с Бейрутом и будет осуществлять контроль на местах до разоружения движения «Хезболлах», заявил в пятницу премьер Биньямин Нетаньяху.
По словам Нетаньяху, переговоры в США между представителями Израиля и Ливана стали для еврейского государства «великим достоянием».
«Самое главное — это то, что прежде всего Израиль остается в зоне безопасности на юге Ливана. Это великое достижение, и мы будем поддерживать его, пока “Хезболлах” не разоружится, пока существует угроза Государству Израиль», — заявил премьер Израиля в видеообращении.