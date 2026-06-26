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Вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ рассказали о желании встретиться с семьями

Военный Александр поделился, что после возвращения первым делом позвонил матери, а после сразу связался с женой и ребенком.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена, рассказали ТАСС о своих планах на будущее и о том, как родные отреагировали на известия об их возвращении.

Военнослужащий Александр поделился, что первым делом он позвонил матери, которая заплакала от счастья, услышав его. А после — сразу же набрал жене. «Она взяла трубку: “Ой, папулечка, это ты”, — и сразу включила громкую связь для дочери, чтобы дочь слышала», — рассказал он.

Александр поделился, что дома его ждет маленькая дочка, которая родилась незадолго до того, как он уехал. «Хотелось с дочкой связаться, узнать, что все хорошо», — признался он.

В свою очередь военнослужащий Евгений поделился планами на будущее: он хочет устроиться на стабильную работу. Но больше всего ему хочется встретиться с семьей. «Всем вместе посидеть, поговорить, обняться. А позже я хочу все же квартиру себе приобрести или дом», — рассказал он.

Встретиться с семьей хочет и военнослужащий Курбан: он смог позвонить сестре и она, добавил он, «была в шоке». «Увидеть детей, жену, всех своих родных и близких», — отметил он, говоря о планах на будущее.