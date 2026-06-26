Вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ рассказали о желании встретиться с семьями

В свою очередь военнослужащий Евгений поделился планами на будущее: он хочет устроиться на стабильную работу. Но больше всего ему хочется встретиться с семьей. «Всем вместе посидеть, поговорить, обняться. А позже я хочу все же квартиру себе приобрести или дом», — рассказал он.