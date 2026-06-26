Появились кадры массовой драки депутатов в парламенте Грузии

В парламенте Грузии произошла потасовка после выступления депутата оппозиционной партии «Гахария — За Грузию» Георгия Шарашидзе. Трансляцию вели местные телекомпании.
Георгий Шарашидзе выступил с резкой критикой премьер-министра Ираклия Кобахидзе. После его слов между депутатами началась словесная перепалка. Она закончилась дракой.
На кадрах депутаты толкают друг друга. При этом некоторые из них пытаются наносить удары.
Ранее сообщалось, что в ходе заседания городского совета Еревана произошла драка между депутатами от партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна и оппозиционными политиками.
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