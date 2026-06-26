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Сикорский: начало Киевом переговоров о вступлении в ЕС не значит их успеха

Некоторые переговорные разделы будут очень трудными, заявил глава польского МИД.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Начало Украиной переговоров о вступлении в ЕС не означает их успешного завершения. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

«Необходимо, однако, помнить об одном — начало переговоров о вступлении в ЕС не означает их успешного завершения», — сказал Сикорский в эфире телеканала TVN24. «Некоторые переговорные разделы будут очень трудными, и будет необходимо разработать решения, выгодные для обеих сторон», — подчеркнул польский дипломат. Он также обратил внимание на преимущество Польши как страны ЕС в этих переговорах. «Польша, как государство — участник Евросоюза, обладающее правом вето, находится в этой связи в преимущественном положении», — отметил политик.

По данным опросов, почти 60% поляков не поддерживают вступление Украины в ЕС.

Украина 15 июня открыла переговорный кластер «основ», или «фундаментальных положений», включающий пять переговорных глав: правосудие, свобода и безопасность; юридические и фундаментальные права; финансовый контроль; государственные закупки; статистика. Переговоры о приеме в ЕС структурно разбиты на 33 переговорных раздела. По всем этим разделам страны-кандидаты должны привести свое законодательство в полное соответствие с нормами ЕС. Еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила, что Еврокомиссия ожидает запуска переговоров по остальным четырем кластерам переговорных глав в июле.

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