Сикорский: начало Киевом переговоров о вступлении в ЕС не значит их успеха

«Необходимо, однако, помнить об одном — начало переговоров о вступлении в ЕС не означает их успешного завершения», — сказал Сикорский в эфире телеканала TVN24. «Некоторые переговорные разделы будут очень трудными, и будет необходимо разработать решения, выгодные для обеих сторон», — подчеркнул польский дипломат. Он также обратил внимание на преимущество Польши как страны ЕС в этих переговорах. «Польша, как государство — участник Евросоюза, обладающее правом вето, находится в этой связи в преимущественном положении», — отметил политик.
По данным опросов, почти 60% поляков не поддерживают вступление Украины в ЕС.
Украина 15 июня открыла переговорный кластер «основ», или «фундаментальных положений», включающий пять переговорных глав: правосудие, свобода и безопасность; юридические и фундаментальные права; финансовый контроль; государственные закупки; статистика. Переговоры о приеме в ЕС структурно разбиты на 33 переговорных раздела. По всем этим разделам страны-кандидаты должны привести свое законодательство в полное соответствие с нормами ЕС. Еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила, что Еврокомиссия ожидает запуска переговоров по остальным четырем кластерам переговорных глав в июле.