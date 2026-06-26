Трамп вновь обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня

Как отметил американский лидер, «ему не нравится то», что Иран, по его словам, применил четыре беспилотника против «очень дорогого судна». Президент США сообщил, что американские силы сбили три из этих беспилотников. Как добавил Трамп, «с судном все в порядке, но оно было немного повреждено». 26 июня Трамп заявил, что со стороны Ирана имело место «очень глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня».