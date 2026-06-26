Трамп вновь обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что считает шаги Ирана нарушением режима прекращения огня, но отказался уточнить, намерены ли США предпринять какие-либо действия в связи с этим.
«Вы узнаете», — сказал он, отвечая на вопрос о возможных шагах американской стороны против исламской республики. «Им не следует этого делать», — добавил американский лидер, говоря о том, что силы Ирана якобы атаковали 25 июня с помощью беспилотников судно, следовавшее через Ормузский пролив. «Когда я приму ответные меры, вы узнаете», — подчеркнул Трамп.
Как отметил американский лидер, «ему не нравится то», что Иран, по его словам, применил четыре беспилотника против «очень дорогого судна». Президент США сообщил, что американские силы сбили три из этих беспилотников. Как добавил Трамп, «с судном все в порядке, но оно было немного повреждено». 26 июня Трамп заявил, что со стороны Ирана имело место «очень глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня».
Как передала ранее гостелерадиокомпания Ирана, три иностранных танкера предприняли попытку пройти через Ормузский пролив без разрешения со стороны Тегерана. Они были остановлены иранскими ВМС и вынуждены изменить курс. Танкеры, по этим данным, пытались пройти через пролив, используя южный коридор, но после предупреждений вернулись обратно в Персидский залив.
25 июня Управление по контролю за Персидским заливом Ирана заявило, что не может гарантировать безопасность тем судам, которые будут следовать за пределами установленных Тегераном маршрутов.