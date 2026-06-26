В США подписали соглашение по урегулированию между Израилем и Ливаном

«Сегодня хороший день. Мы счастливы объявить о рамочном соглашении между суверенным правительством Ливана и, конечно, правительством Израиля при посредничестве США. Оно начинает устанавливать рамки прочного мира и безопасности. Именно этого заслуживают две страны», — заявил Рубио. «Как я сказал сегодня всем сторонам здесь, это начало начала. Предстоит еще много работы. Мы не недооцениваем стоящую перед нами задачу. [Но] первый шаг иногда является самым сложным», — отметил глава внешнеполитического ведомства США.