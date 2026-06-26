В США подписали соглашение по урегулированию между Израилем и Ливаном

«Сегодня хороший день. Мы счастливы объявить о рамочном соглашении между суверенным правительством Ливана и, конечно, правительством Израиля при посредничестве США. Оно начинает устанавливать рамки прочного мира и безопасности. Именно этого заслуживают две страны», — заявил Рубио. «Как я сказал сегодня всем сторонам здесь, это начало начала. Предстоит еще много работы. Мы не недооцениваем стоящую перед нами задачу. [Но] первый шаг иногда является самым сложным», — отметил глава внешнеполитического ведомства США.
Соглашение подписали послы Израиля и Ливана в Вашингтоне. Церемония состоялась в Госдепартаменте.
В обнародованном от имени Рубио письменном заявлении утверждается, что договоренность очерчивает «реалистичный путь к выходу из бесконечного конфликта». Оно регламентирует «ясный и структурированный процесс восстановления суверенитета Ливана, разоружения [шиитского] движения “Хезболлах” “, позволяющий Израилю вернуться к своим границам после того, как окажется устранена угроза его гражданам, считает он. Кроме того, по его словам, договоренность предусматривает формирование трехсторонней военной координационной группы по Ливану. Этот орган будет содействовать реализации соглашения, заявил госсекретарь. На его взгляд, сделка дает Ливану “подлинный выход из давнего кризиса”, а Израилю — “проверяемый путь к нейтрализации устойчивой угрозы на северной границе”.
Ранее США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. 21 июня на курорте в Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Катара и Пакистана по реализации меморандума. Делегации, принявшие участие в четырехсторонних консультациях, согласовали создание группы по урегулированию конфликтов, в том числе в Ливане. В совместном заявлении Катара и Пакистана, которые выступают посредниками между США и Ираном, указывалось, что к работе этого органа будут привлечены ливанские представители.