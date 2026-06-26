Трамп высказался о коммунизме и главной угрозе для США

Главой государства отмечено, что коммунистические идеи могут выглядеть привлекательными, поскольку обещают бесплатное жильё и продукты. Трамп заявил, что теоретически мог бы стать «величайшим коммунистом», если бы раздавал людям всё бесплатно, однако, по его словам, такая система не работает. Он подчеркнул, что сторонники коммунизма увлекают массы обещаниями, которые невозможно выполнить.