Трамп высказался о коммунизме и главной угрозе для США

Коммунизм представляет самую серьёзную угрозу для США за всю 250‑летнюю историю страны. Об этом президент Дональд Трамп заявил в публикации в соцсети Truth Social. Он призвал американцев не доверять обещаниям крайне левых политиков, которых назвал коммунистами.
Главой государства отмечено, что коммунистические идеи могут выглядеть привлекательными, поскольку обещают бесплатное жильё и продукты. Трамп заявил, что теоретически мог бы стать «величайшим коммунистом», если бы раздавал людям всё бесплатно, однако, по его словам, такая система не работает. Он подчеркнул, что сторонники коммунизма увлекают массы обещаниями, которые невозможно выполнить.
Президент раскритиковал Демократическую партию, заявив, что её представители не противостоят коммунистическим настроениям внутри собственных рядов. По его словам, через два‑три года после внедрения коммунистической модели страна оказывается в нищете, без армии, еды и жилья. Трамп также утверждает, что сторонники коммунизма преследуют и убивают оппонентов, считая это частью идеологии.
Он добавил, что коммунизм сегодня угрожает не только США, но и христианской религии, и назвал происходящее крупнейшим вызовом за всю историю государства.
Заявление Трампа прозвучало на фоне обострившихся политических споров внутри США, где усиливаются дискуссии о роли государства в экономике и социальной сфере, что делает тему идеологического противостояния особенно чувствительной.
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