Путин и Лукашенко обсуждают вопросы в закрытом формате на Валдае

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают закрытую встречу в резиденции российского лидера на Валдае, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Отмечается, что общение проходит в формате тет-а-тет, без фото- и видеосъемки. В сообщении говорится, что у лидеров остается много тем для обсуждения.
Напомним, встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко началась 26 июня около 18:00 мск.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заявлений по итогам переговоров не планируется.
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