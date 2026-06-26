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Сикорский предложил назвать аэропорт Жешува именем «жертв УПА»

Глава польского МИД считает, что это стало бы равнозначным ответом Варшавы на шаги Владимира Зеленского по прославлению бандеровцев.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Равнозначным ответом Польши на шаги Владимира Зеленского по прославлению бандеровцев стало бы переименование аэропорта в Жешуве, где находится логистический хаб поставок Украине, в «аэропорт имени жертв УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

«Если бы президент [Польши Кароль] Навроцкий меня спросил, я бы посоветовал ему нечто иное, [нежели лишение Зеленского ордена Белого орла]. Равнозначным ответом стало бы, например переименование аэропорта в Ясенках в “аэропорт имени жертв УПА”, — рассказал Сикорский в эфире телеканала TVN24. Своим решением отобрать у Зеленского орден Белого орла Навроцкий лишил себя возможности вести диалог с украинским руководством, считает польский дипломат.

19 июня Навроцкий сообщил о решении отобрать у Зеленского высшую польскую государственную награду — орден Белого орла. Этот шаг стал ответом на решение Зеленского присудить одному из подразделений ВСУ имя «героев УПА».

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