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Путин и Лукашенко уже 4,5 часа продолжают переговоры в закрытом формате

Путин и Лукашенко продолжают переговоры в резиденции президента РФ на Валдае.

Источник: Комсомольская правда

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают переговоры в закрытом формате. Как сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого», общение глав государств идут уже 4,5 часа.

«Президенты в эти минуты продолжают общаться», — говорится в сообщении.

На данный момент время общения лидеров России и Белоруссии уже приблизилось к отметке в 5 часов.

Напомним, что Путин и Лукашенко проводят встречу в резиденции президента РФ на Валдае. Политики обсуждают текущую повестку Союзного государства и вопросы связанные с региональной безопасностью и торгово-экономическим взаимодействием стран.

Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президенты при необходимости могут продолжить переговоры и в предстоящую субботу, 27 июня.

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