Шайдоров: стараюсь брать лучшее из историй Плющенко, Ягудина

«Я всегда старался следить за личностями, которые намного старше меня, например за фигуристами Юдзуру Ханю, Патриком Чаном, Евгением Плющенко, Алексеем Ягудиным. Как правило, я стараюсь брать из их историй всё самое лучшее и реализовывать это в своём стиле», — приводит его слова Tatler.