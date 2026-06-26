Шайдоров: стараюсь брать лучшее из историй Плющенко, Ягудина

Олимпийский чемпион по фигурному катанию из Казахстана Михаил Шайдоров рассказал, что его стиль жизни строится на опыте других поколений.
«Я всегда старался следить за личностями, которые намного старше меня, например за фигуристами Юдзуру Ханю, Патриком Чаном, Евгением Плющенко, Алексеем Ягудиным. Как правило, я стараюсь брать из их историй всё самое лучшее и реализовывать это в своём стиле», — приводит его слова Tatler.
Шайдоров завоевал золото Олимпиады на Играх 2026 года.
Он — первый фигурист из Казахстана, который стал победителем зимних Игр.
Ранее сообщалось, что Министерство туризма и спорта Казахстана выплатит Шайдорову $250 тыс. за победу на Олимпиаде.