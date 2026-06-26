МО: ВС «Геранью» уничтожили станцию заправки военной техники под Черниговом

Российские военные ударом «Герани» уничтожили заправочную станцию в Черниговской области, которую использовали для военной техники.
Об этом сообщили в Минобороны России.
«В районе населённого пункта Репки Черниговской области уничтожена автозаправочная станция, активно использовавшаяся для заправки военной автомобильной техники», — говорится в сообщении.
Ранее Воздушно-космические силы России нанесли удар по пунктам временной дислокации боевиков ВСУ на Славянской ТЭС в районе Николаевки в Донецкой Народной Республике.