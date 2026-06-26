Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО: ВС «Геранью» уничтожили станцию заправки военной техники под Черниговом

Российские военные ударом «Герани» уничтожили заправочную станцию в Черниговской области, которую использовали для военной техники.

Российские военные ударом «Герани» уничтожили заправочную станцию в Черниговской области, которую использовали для военной техники.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районе населённого пункта Репки Черниговской области уничтожена автозаправочная станция, активно использовавшаяся для заправки военной автомобильной техники», — говорится в сообщении.

Ранее Воздушно-космические силы России нанесли удар по пунктам временной дислокации боевиков ВСУ на Славянской ТЭС в районе Николаевки в Донецкой Народной Республике.