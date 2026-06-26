Военный, вернувшийся из плена, рассказал, что для него сейчас самое важное

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российский военный, вернувшийся на родину в ходе обмена военнопленными с Киевом, рассказал РИА Новости, что для него сейчас самое главное — увидеть детей, жену и родных.
Минобороны РФ ранее сообщило, что 26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих.
«Увидеть детей, семью, сестренку, жену и всех родных сейчас для меня самое главное», — поделился он своими планами.
На вопрос о том, что он чувствует после возвращения в Россию, военнослужащий сказал, что он очень рад и уже успел созвониться с сестрой, которая, по его словам, была в шоке от неожиданной новости об обмене.
«Она была в шоке, так как это было очень неожиданно… Приятно, что тебя ждут дома», — рассказал военнослужащий.
В завершение он поблагодарил за поздравления и выразил надежду на скорую встречу с близкими.