Володин поручил разработать меры по поддержке отечественного кино

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному думскому комитету по культуре обеспечить работу по подготовке проектов, направленных на поддержку отечественного кинематографа, сообщается на сайте палаты парламента.
Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме совместно с кабмином и Союзом кинематографистов подготовить законопроекты о поддержке отечественной кинематографии. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по культуре, состоявшегося 25 марта 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
«Комитету ГД по культуре поручено организовать совместную с коллегами из профильного министерства и представителями творческого объединения работу по подготовке необходимых для поддержки отечественного кинематографа законодательных инициатив», — сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.
Он подчеркнул, что поручение дано президентом России, и оно должно быть выполнено в короткие сроки в приоритетном порядке.
«Важно, чтобы в этой работе самое активное участие приняли кинематографисты и деятели культуры и искусства, которые больше знают о проблемах отрасли, требующих решения», — добавил председатель Госдумы.