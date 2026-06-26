Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин поручил разработать меры по поддержке отечественного кино

Володин поручил подготовить проекты о поддержке отечественного кинематографа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному думскому комитету по культуре обеспечить работу по подготовке проектов, направленных на поддержку отечественного кинематографа, сообщается на сайте палаты парламента.

Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме совместно с кабмином и Союзом кинематографистов подготовить законопроекты о поддержке отечественной кинематографии. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по культуре, состоявшегося 25 марта 2026 года, опубликован на сайте Кремля.

«Комитету ГД по культуре поручено организовать совместную с коллегами из профильного министерства и представителями творческого объединения работу по подготовке необходимых для поддержки отечественного кинематографа законодательных инициатив», — сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.

Он подчеркнул, что поручение дано президентом России, и оно должно быть выполнено в короткие сроки в приоритетном порядке.

«Важно, чтобы в этой работе самое активное участие приняли кинематографисты и деятели культуры и искусства, которые больше знают о проблемах отрасли, требующих решения», — добавил председатель Госдумы.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше