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Мбаппе обошёл Месси по количеству результативных действий на ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сделал две результативные передачи в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 с Норвегией.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сделал две результативные передачи в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 с Норвегией.

Таким образом, теперь на его счету 4 + 2 по системе «гол + пас».

По этому показателю он обошёл форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. На его счету пять голов на этом турнире.

По пять очков также у Винисиуса и Дениза Ундава.

На данный момент счёт в матче 3:1 в пользу французов.

Ранее сообщалось, что Дембеле оформил самый быстрый хет-трик на ЧМ с 1954 года.

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