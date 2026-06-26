Мбаппе обошёл Месси по количеству результативных действий на ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сделал две результативные передачи в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 с Норвегией.
Таким образом, теперь на его счету 4 + 2 по системе «гол + пас».
По этому показателю он обошёл форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. На его счету пять голов на этом турнире.
По пять очков также у Винисиуса и Дениза Ундава.
На данный момент счёт в матче 3:1 в пользу французов.
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