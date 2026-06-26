«Интересовали только деньги и власть»: как Франсиско Писарро уничтожил империю инков

В юности Франсиско работал свинопасом, а затем поступил на службу в армию и был направлен воевать в Италию. После отставки он присоединился к отряду, отправлявшемуся на поиски богатства и славы в недавно открытую Христофором Колумбом Америку. Там он участвовал в экспедиции по завоеванию Панамы и в разведке южноамериканского побережья. В одном из первых испанских поселений на континенте — Сан-Себастьян-де-Ураба — Франсиско получил должность капитана. При этом он активно участвовал в интригах и борьбе за власть между лидерами конкистадоров.