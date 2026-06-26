Власти Буркина-Фасо обвинили Францию в неоколониализме

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Власти Буркина-Фасо обвинили Францию в неуважении своего суверенитета, колониальной политике, а также в подрывной деятельности против интересов этой африканской страны.
«Это выражается, в частности, в непрекращающихся действиях нынешнего французского режима, направленных против интересов страны, в открыто демонстрируемых неоколониальных устремлениях, поддержке подрывной деятельности и террористов», — говорится в заявлении официального представителя правительства этой страны.
Как сообщается, в ответ на попытки Парижа «доминировать и подчинить страну своей воле», власти Буркина-Фасо приняли решение разорвать дипломатические отношения в Францией с 26 июня.
При этом подчеркивается, что это решение не ставит под сомнение гуманитарные, культурные и социальные связи между народами Франции и Буркина-Фасо.