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Власти Буркина-Фасо обвинили Францию в неоколониализме

Буркина-Фасо обвинила Францию в неуважении суверенитета и подрывной деятельности.

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Власти Буркина-Фасо обвинили Францию в неуважении своего суверенитета, колониальной политике, а также в подрывной деятельности против интересов этой африканской страны.

«Это выражается, в частности, в непрекращающихся действиях нынешнего французского режима, направленных против интересов страны, в открыто демонстрируемых неоколониальных устремлениях, поддержке подрывной деятельности и террористов», — говорится в заявлении официального представителя правительства этой страны.

Как сообщается, в ответ на попытки Парижа «доминировать и подчинить страну своей воле», власти Буркина-Фасо приняли решение разорвать дипломатические отношения в Францией с 26 июня.

При этом подчеркивается, что это решение не ставит под сомнение гуманитарные, культурные и социальные связи между народами Франции и Буркина-Фасо.