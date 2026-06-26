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Военный, вернувшийся из плена, рассказал, что родные не поверили его звонку

Спасенный из плена военный рассказал, что родные сначала не поверили его звонку.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Родные сначала не поверили, но когда услышали голос, были очень рады, рассказал РИА Новости российский военнослужащий, вернувшийся из плена.

Минобороны РФ ранее сообщило, что 26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих.

«Они сначала даже не поняли, кто это был, но после моих слов “да это же я”, мама заплакала от счастья, а жена радостно кричала в трубку», — рассказал военнослужащий.

По его словам, когда он позвонил жене, она включила громкую связь, чтобы 10-месячная дочка услышала, что папа скоро будет дома.

«Несмотря на то, что дочка еще маленькая и ничего не понимает, мне было важно, чтобы она услышала эти слова, что папа скоро будет рядом», — подытожил военнослужащий.